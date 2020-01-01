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Николаев предположил, что «Газпром» сократит финансирование «Зенита»
Футбол России
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Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Николаев предположил, что «Газпром» может отказаться от финансирования футбольного клуба из-за экономического кризиса.В источнике
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Николаев предположил, что «Газпром» сократит финансирование «Зенита»

Евро-футбол.ру 04:27
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Экс-игрок «Зенита» допустил сокращение финансирования клуба со стороны «Газпрома»

Soccernews.ru 04:14
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Николаев предположил, что «Газпром» может отказаться от финансирования «Зенита»

Metaratings 03:45
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