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Николай Комличенко: мечтаю играть в топ-клубах Европы
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В пятницу, 28 августа, нападающий «Динамо» Николай Комличенко признался, за какие клубы хотел бы поиграть. Слова футболиста сборной России передаёт «Transfermarkt.ru».В источнике
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Подробнее о событии
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Николай Комличенко: Я бы хотел когда-нибудь играть в топ-лиге, но для этого нужно больше работать

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Комличенко рассказал, в каких топ-клубах Европы он мечтает играть

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Комличенко: «Мечтаю перейти в „МЮ“, „Реал“ или „Баварию“»

Евро-футбол.ру 03:41
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