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Николай Писарев сменит Гунько на посту главного тренера «Химок»
PROСПОРТ Казахстан
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Одним из основных кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, является Николай Писарев, сообщает «Чемпионат». Накануне Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами клуба в российской Премьер-лиге.В источнике
С чего всё начиналось
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Николай Писарев может возглавить «Химки»

Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, будет Николай Писарев. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды.
Чемпионат вчера в 19:17
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Писарев может возглавить «Химки»

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«Химки» могут назначить Николая Писарева вместо Гунько

Футбол России 01:15
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«Чемпионат»: Писарев может возглавить «Химки»

Матч ТВ 01:08
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