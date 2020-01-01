Николай Писарев сменит Гунько на посту главного тренера «Химок»
Одним из основных кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, является Николай Писарев, сообщает «Чемпионат». Накануне Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами клуба в российской Премьер-лиге.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок», в случае отставки Дмитрия Гунько, будет Николай Писарев. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что недоволен результатами команды.