НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов рассказал, что к нему проявлял интерес немецкий «Аугсбург».В источнике
Подробнее о событии
alt

Рассказов сообщил, что он мог перейти в «Аугсбург»

Спорт-Экспресс вчера в 15:13
alt

Рассказов: «Цорн сказал, что „Спартак“ не отпустил бы меня в „Аугсбург“. На меня рассчитывают»

Sport24.ru вчера в 14:30 
alt

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как его звали в немецкий клуб

Soccernews.ru вчера в 13:42
реклама
Главное
Новости