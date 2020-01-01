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Николас Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги»
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о том, чему научился от итальянского тренера Лучано Спаллетти.В источнике
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Ломбертс о том, от какого тренера он узнал больше всего: «От Спаллетти. Я проклинал его»

Sports.ru 15:23
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Ломбертс: на тренировках проклинал Спаллетти до такой степени, что у меня дрожали ноги

Чемпионат 09:57
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Николас Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги»

Спорт-Экспресс 09:02
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