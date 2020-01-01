Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии

"Спорт-Экспресс" сообщает, что тренер Марко Николич, который в скором времени должен возглавить "Локомотив", определился с первым игроком, который должен усилить железнодорожников. Николич хотел бы, чтобы "Локомотив" приобрёл опорного полузащитника "Фиорентины" и сборной Хорватии Милана Баделя.