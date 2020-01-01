Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии
"Спорт-Экспресс" сообщает, что тренер Марко Николич, который в скором времени должен возглавить "Локомотив", определился с первым игроком, который должен усилить железнодорожников. Николич хотел бы, чтобы "Локомотив" приобрёл опорного полузащитника "Фиорентины" и сборной Хорватии Милана Баделя.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», Марко Николич, которого в ближайшее время должны назначить главным тренером «Локомотива», заинтересован в услугах Милана Баделя. Права на 31-летнего опорного полузащитника принадлежат «Фиорентине», а нынешний сезон он проводит в «Лацио» — 19 матчей, 1 гол.