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Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии
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"Спорт-Экспресс" сообщает, что тренер Марко Николич, который в скором времени должен возглавить "Локомотив", определился с первым игроком, который должен усилить железнодорожников. Николич хотел бы, чтобы "Локомотив" приобрёл опорного полузащитника "Фиорентины" и сборной Хорватии Милана Баделя.В источнике
С чего всё начиналось
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Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии

По данным «СЭ», Марко Николич, которого в ближайшее время должны назначить главным тренером «Локомотива», заинтересован в услугах Милана Баделя. Права на 31-летнего опорного полузащитника принадлежат «Фиорентине», а нынешний сезон он проводит в «Лацио» — 19 матчей, 1 гол.
Спорт-Экспресс 05:25
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Николич хочет видеть в «Локомотиве» игрока сборной Хорватии

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