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Николич назвал Слуцкого лучшим тренером России
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 24-го тура Тинкьофф чемпионата России с «Рубином» назвал своего коллегу Леонида Слуцкого лучшим тренером страны.В источнике
Подробнее о событии
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Слуцкий: «Видно, что Николич совсем недавно в российской Премьер-лиге и еще не знает лучших тренеров»

Евро-футбол.ру 10:33
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Леонид Слуцкий: «Николич назвал меня лучшим тренером России? Сразу видно, что он совсем недавно в нашей стране»

Матч ТВ 10:29
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Леонид Слуцкий: «Николич назвал меня лучшим тренером России? Сразу видно, что он совсем недавно в нашей стране»

Sportbox.RU 10:29
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