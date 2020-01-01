Николич назвал Слуцкого лучшим тренером России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем 24-го тура Тинкьофф чемпионата России с «Рубином» назвал своего коллегу Леонида Слуцкого лучшим тренером страны.