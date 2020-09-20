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Николич о трансфере Манджукича: хорошо, если удастся усилить команду
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
Обычно трансферное окно закрывается 31 августа, но из-за пандемии оно закроется в середине октября. Будет хорошо, если удастся усилить команду в ближайшие дни.В источнике
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