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Николич высказался о победном матче «Локомотива» с «Тамбовом»
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Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.В источнике
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Николич - о матче с «Тамбовом»: главное - три очка, продолжаем работу

Футбол России вчера в 15:14
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Николич: «Это очень важная победа для нас в психологическом плане»

Soccer.ru вчера в 15:06
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Николич про 1:0 с «Тамбовом»: «Очень важные три очка, с психологической точки зрения в том числе»

Sports.ru вчера в 14:35
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