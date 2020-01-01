НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 8-го тура РПЛНиколич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистовТренер ФК «Тамбов» объяснил поражение в матче с «Локомотивом»Худяков: по игре «Тамбов» мог закончить матч с «Локомотивом» вничьюФедор Смолов: С «Тамбовом» «Локомотив» играл не в самый хороший футболГлавноеПремьер-лига. «Спартак» в меньшинстве выиграл у «Рубина»Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииФигуристка Щербакова победила на этапе Кубка РоссииSoccernews.ruНиколич высказался о победном матче «Локомотива» с «Тамбовом»Sports.ru7Sports.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruЕвро-футбол.руRT на русскомСоветский спортБлагодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Николич - о матче с «Тамбовом»: главное - три очка, продолжаем работуФутбол России 15:14Николич: «Это очень важная победа для нас в психологическом плане»Soccer.ru 15:06Николич про 1:0 с «Тамбовом»: «Очень важные три очка, с психологической точки зрения в том числе»Sports.ru 14:35рекламаЕщё по теме«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче 8-го тура РПЛНиколич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистовТренер ФК «Тамбов» объяснил поражение в матче с «Локомотивом»Худяков: по игре «Тамбов» мог закончить матч с «Локомотивом» вничьюФедор Смолов: С «Тамбовом» «Локомотив» играл не в самый хороший футболГлавноеПремьер-лига. «Спартак» в меньшинстве выиграл у «Рубина»Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Тампа» проиграла «Далласу» в первом матче финала Кубка СтэнлиДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииФигуристка Щербакова победила на этапе Кубка РоссииНовости