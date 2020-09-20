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Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов
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Думаю, что у нас будет два-три игрока, которые усилят состав.В источнике
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Николич ожидает появления в «Локомотиве» новых футболистов

Sport.ru вчера в 16:29
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Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов

RT на русском вчера в 15:10
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Николич о трансфере Манджукича: хорошо, если удастся усилить команду

РИА Новости вчера в 15:05
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