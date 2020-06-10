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Газета.RuГазета.Ru
Помощник Семина покинул «Локомотив»
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Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".В источнике
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«Локомотив» представил тренерский штаб, сформированный Николичем. В него не вошел Батуренко

Sportbox.RU 11:38
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«Локомотив» представил тренерский штаб, сформированный Николичем. В него не вошел Батуренко

Матч ТВ 11:38
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«Локомотив» объявил об уходе первого помощника Сёмина

Чемпионат 11:32
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