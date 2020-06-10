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Помощник Семина покинул «Локомотив»
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Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".В источнике
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Экс-тренер «Локо» Батуренко: я с Семиным пришел, с ним и ушел

Футбол России вчера в 14:45
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Батуренко: «Я и сам не хотел бы оставаться в „Локомотиве“, с Семиным пришел, с ним и ушел»

Sport24.ru вчера в 14:21 
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«Локомотив» представил тренерский штаб, сформированный Николичем. В него не вошел Батуренко

Sportbox.RU вчера в 11:38
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