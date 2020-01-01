Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом". Согласно информации "Спорт-Экспресс", Марко Николич на следующей неделе прибудет в российскую столицу.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», претендент на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николич планирует приехать в Россию 15 мая. Далее по графику двухнедельный карантин, после чего подписание контракта с московским клубом, в чем у сербской стороны нет сомнений.