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Николич заменит Семина на посту главного тренера «Локомотива»
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Сербский тренер Марко Николич прибудет в Москву 15 мая. В конце месяца он подпишет контракт со столичным "Локомотивом". Согласно информации "Спорт-Экспресс", Марко Николич на следующей неделе прибудет в российскую столицу.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно, когда прилетит в Москву Николич, главный претендент на пост тренера «Локо»

По данным «СЭ», претендент на пост главного тренера «Локомотива» Марко Николич планирует приехать в Россию 15 мая. Далее по графику двухнедельный карантин, после чего подписание контракта с московским клубом, в чем у сербской стороны нет сомнений.
Спорт-Экспресс 06:55
Подробнее о событии
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Николича ждут в России 15 мая, он должен пройти карантин

Спорт день за днем 07:41
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Николич для подписания контракта с «Локо» прибудет в Москву 15 мая

Футбол России 07:39
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Николич прилетит в Москву 15 мая для подписания контракта с «Локомотивом» («СЭ»)

Sports.ru 07:13
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