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«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА
Нижегородская Правда
  • Нижегородская Правда
  • Sportbox.RU
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.В источнике
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«Нижний Новгород» объявил о приобретении Попова

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