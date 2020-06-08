НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Матч ТВМатч ТВ
Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Bobsoccer
  • Спорт уик-энд
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • РБК
  • RT на русском
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • Известия
  • Экономика сегодня
  • iReactor
  • ODDS.ru
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Московская перспектива
  • CT news
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sportbox.RU
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА. По словам журналиста, футболист подпишет с армейцами однолетний контракт.В источнике
78
С чего всё начиналось
alt

Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings вчера в 10:41
Подробнее о событии
alt

ЦСКА не сможет заявить Вагнера Лава на этот сезон

Sports.ru 04:31
alt

Нобель Арустамян: «Вагнер будет играть только в следующем сезоне Тинькофф РПЛ»

Sportbox.RU 04:16
alt

Вагнер Лав рассказал, когда назовет свой новый клуб

Газета.Ru 03:51
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости