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Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»
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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА. По словам журналиста, футболист подпишет с армейцами однолетний контракт.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings вчера в 10:41
Подробнее о событии
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Арустамян: «Вагнер Лав сможет сыграть за ЦСКА только в следующем сезоне»

Sport24.ru 05:14 
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Арустамян: Вагнер не сыграет в этом сезоне РПЛ

Газета.Ru 05:32
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Арустамян заявил, что Вагнер будет играть за ЦСКА только со следующего сезона

RT на русском 05:01
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