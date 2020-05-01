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Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»
Футбол России
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Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит". По словам футболиста, он не жалеет о своём уходе из стана "сине-бело-голубых".В источнике
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Нобоа: Не жалею об уходе из «Зенита»

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Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

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Нобоа не жалеет о переходе из «Зенита» в «Сочи»

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