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Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»
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Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит". По словам футболиста, он не жалеет о своём уходе из стана "сине-бело-голубых".В источнике
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Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Piter.tv 11:35
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Нобоа посоветовал Кокорину остаться в «Сочи»

Матч ТВ 10:25
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«Мне больше не было места на поле»: Нобоа рассказал, почему без сожалений покинул «Зенит»

78.ru 09:46
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