Нобоа не жалеет, что покинул «Зенит»

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему летом 2019 года решил покинуть "Зенит". По словам футболиста, он не жалеет о своём уходе из стана "сине-бело-голубых".