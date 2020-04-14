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Нойер приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте
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Голкипер Мануэль Нойер приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте.В источнике
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СМИ: переговоры между Нойером и «Баварией» приостановлены

РИА Новости 03:43
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СМИ: Нойер прервал переговоры с «Баварией» о новом контракте

Матч ТВ 02:59
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СМИ: Нойер прервал переговоры с «Баварией» о новом контракте

Sportbox.RU 02:59
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