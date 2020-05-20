НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Нойер продлил контракт с «Баварией»
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • РБК
  • Вести.Ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Football-fun.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • CT news
  • ProstoProSport
  • Нева Спорт
  • FootballHD
Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контрактное соглашение с "Баварией". Как сообщается на официальном сайте мюнхенцев, 34-летний вратарь заключил соглашение с командой до 2023 года.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Бавария» продлила контракт с Нойером до 2023 года

Sport.ru 10:14
alt

Нойер продлил контракт с «Баварией» до конца июня 2023 года

Sportbox.RU 09:35
alt

Нойер продлил контракт с «Баварией» до июня 2023 года

Матч ТВ 09:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости