Нойер продлил контракт с «Баварией»

Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контрактное соглашение с "Баварией". Как сообщается на официальном сайте мюнхенцев, 34-летний вратарь заключил соглашение с командой до 2023 года.