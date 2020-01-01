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Норманн назвал Дзюбу сильнейшим российским игроком в РПЛ
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн назвал лучшего российского футболиста в РПЛ.Наверное, это Дзюба.В источнике
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Матиас Норманн: «Дзюба – лучший российский футболист в РПЛ. Он реально силен»

Sports.ru 09:55
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Норманн считает Дзюбу сильнейшим российским футболистом

Sport.ru 09:29
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Норманн: Дзюба - лучший российский футболист в РПЛ

Футбол России 08:46
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