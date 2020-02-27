IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.