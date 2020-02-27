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IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
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Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.В источнике
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Подробнее о событии
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Норвегия лишилась бронзовой медали смешанной эстафеты ЧЕ. Результаты команды аннулированы

Чемпионат 14:51
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IBU удовлетворил протест Норвегии и оставил Белоруссию на 4-м месте в смешанной эстафете на ЧЕ

Sport24.ru 15:27 
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IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

РИА Новости 15:15
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