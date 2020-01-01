Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

Победу на финише традиционного норвежского марафона в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам одержала шведка Фрида Карлссон в Холменколлене 7 марта.