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Красная веснаКрасная весна
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Sports.ru
  • Eurosport.ru2:30
Победу на финише традиционного норвежского марафона в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам одержала шведка Фрида Карлссон в Холменколлене 7 марта.В источнике
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