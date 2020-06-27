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«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед». Трансляция
Начало игры — в 19:30 по московскому времени.В источнике
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Норвич Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (п.д.в.)

Футбол России 12:35
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«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед». Трансляция

Sport24.ru 10:36
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