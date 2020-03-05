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«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
Газета.Ru
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«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче. Ян Вертонген открыл счет с передачи Ло Чельсо.В источнике
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Моуринью не выиграл ни одной серии пенальти, являясь главным тренером клуба АПЛ

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«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

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«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

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