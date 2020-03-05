«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Норвич» обыграл «Тоттенхэм» в серии пенальти и прошел в 1/4 финала Кубка Англии (1:2 П). «Шпоры» первыми забили в этом матче. Ян Вертонген открыл счет с передачи Ло Чельсо.