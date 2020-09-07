Новак Джокович извинился за инцидент на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал в Instagram свою дисквалификацию на Открытом чемпионате США. В воскресенье в матче четвертого круга серб, расстроенный проигрышем своей подачи, агрессивно ударил по мячу, попав в шею женщины – линейного судьи, после чего она упала.