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Новак Джокович извинился за инцидент на US Open
СпортОнлайн.ua
  • РЕН ТВ0:50
  • Известия1:04
  • Комсомольская правда1:36
  • ТК Звезда0:42
  • Piter.tv0:50
  • Моя Москва.онлайн1:31
  • Мой Брянск1:15
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал в Instagram свою дисквалификацию на Открытом чемпионате США. В воскресенье в матче четвертого круга серб, расстроенный проигрышем своей подачи, агрессивно ударил по мячу, попав в шею женщины – линейного судьи, после чего она упала.В источнике
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С чего всё начиналось
Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw
Спорт-Экспресс 03:15
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Джоковича бессмысленно оправдывать. Ему, конечно, не повезло попасть мячом в судью, но он давно напрашивался на дисквалификацию

Sports.ru 03:20
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Джокович извинился за травму лайнсмена. Но к решению британского судьи есть вопросы

Спорт-Экспресс 03:15
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