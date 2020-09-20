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Новичок «Челси» поделился мнением о работе Клоппа в «Ливерпуле»
Евро-футбол.ру
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Новичок лондонского "Челси" Кай Хаверц высказался о работе главного тренера "Ливепуля" Юргена Клоппа.В источнике
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Хавбек «Челси» Хаверц ярко высказался о Юргене Клоппе

Soccernews.ru 03:37
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Новичок «Челси» поделился мнением о работе Клоппа в «Ливерпуле»

Газета.Ru 02:48
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Кай Хаверц: «Клопп — большой тренер. Он уже много выиграл с „Ливерпулем“, но хочет еще больше»

Спорт-Экспресс 02:46
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