НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКААдольфо Гайч: «Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером»Трансферы недели РПЛ: Гайч дошел до ЦСКА, еще один зенитовец в «Сочи»Гайч мечтает сыграть за ЦСКА против «Барселоны» с МессиГлавноеГазизов назвал клоунадой судейство матча «Спартака» с «Сочи»Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Соболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной материПилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»Новичок ЦСКА Гайч заявил о готовности бросить вызов ДзюбеГазета.RuНовичок ЦСКА Гайч заявил о готовности бросить вызов ДзюбеBookmaker-ratings.ru12Bookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессCT newsСпорт день за днемФутбол РоссииГазета.RuSport24.ruЕвро-футбол.руMetaratingsГЛАС.RUSoccernews.ruSports.ruНовичок московского ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что готов бросить вызов нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать13Подробнее о событии Новичок ЦСКА Гайч заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром РПЛ и бросить вызов ДзюбеBetOn 08:06«Я побыстрее»: Адольфо Гайч готов бросить вызов Артему ДзюбеСпорт день за днем 07:01Гайч заявил, что готов бросить вызов ДзюбеMetaratings 06:42рекламаЕщё по темеГончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКААдольфо Гайч: «Надеюсь, в России меня не будут называть фюрером»Трансферы недели РПЛ: Гайч дошел до ЦСКА, еще один зенитовец в «Сочи»Гайч мечтает сыграть за ЦСКА против «Барселоны» с МессиГлавноеГазизов назвал клоунадой судейство матча «Спартака» с «Сочи»Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174Соболев поблагодарил «Спартак» за поддержку в связи с кончиной материПилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»Новичок ЦСКА Гайч заявил о готовности бросить вызов ДзюбеНовости