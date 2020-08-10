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Новичок ЦСКА Гайч заявил о готовности бросить вызов Дзюбе
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Новичок московского ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что готов бросить вызов нападающему петербургского "Зенита" Артему Дзюбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Новичок ЦСКА Гайч заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром РПЛ и бросить вызов Дзюбе

BetOn 08:06
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«Я побыстрее»: Адольфо Гайч готов бросить вызов Артему Дзюбе

Спорт день за днем 07:01
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Гайч заявил, что готов бросить вызов Дзюбе

Metaratings 06:42
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