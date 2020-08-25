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Футбол РоссииФутбол России
Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКА
Футбол России
  • Футбол России
Новичок "ЦСКА" Бруно Фукс дал первое интервью пресс-службе команды.В источнике
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Фукс: Марио Фернандес облегчил мне процесс принятия решения о переходе в ЦСКА

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Новичок ЦСКА: сбылась моя мечта — переехать в Европу

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Новости альтернативной вселенной: ЦСКА доминирует на рынке. Два новичка за день, еще по двум идут переговоры

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