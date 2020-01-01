«Беневенто» начал переговоры с Андре Шюррле

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, выступавший в аренде в московском "Спартаке", может перейти в "Беневенто", сообщает трансферный эксперт Джанлука Ди Марцио на своем сайте.