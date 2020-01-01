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«Беневенто» начал переговоры с Андре Шюррле
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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, выступавший в аренде в московском "Спартаке", может перейти в "Беневенто", сообщает трансферный эксперт Джанлука Ди Марцио на своем сайте.В источнике
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Шюррле может перейти в «Беневенто»

Sport.ru 02:59
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«Беневенто» начал переговоры с Шюррле. Клуб вышел в Серию А за 7 туров до конца сезона

Sports.ru 01:59
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Источник: Новичок Серии А начал переговоры с Шюррле

Матч ТВ 01:35
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