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Новичок Серии А «Специа» представила форму с ножом и вилкой на груди
Sports.ru
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На футболке новичка итальянской Серии А будет изображена тарелка с перцем, вилка и нож.В источнике
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«Специя» представила форму на свой первый сезон в серии А. На ней перец, вилка и нож

Спорт-Экспресс 18:55
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Новичок Серии A «Специя» представила форму с перцем, ножом и вилкой на груди. Фото

Чемпионат 18:22
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Новичок Серии А «Специа» представила форму с ножом и вилкой на груди

Soccer.ru 19:16
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