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Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
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Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.В источнике
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Новичок «Сочи» Рами: был еще один вариант в России

РИА Новости 06:02
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Рами рассказал о причинах перехода в «Сочи»

ProstoProSport 06:00
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Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России

Газета.Ru 06:47
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