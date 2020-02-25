НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» объявил о переходе чемпиона мираРами на русском поприветствовал болельщиков «Сочи»«Я счастлив». Адиль Рами прокомментировал переход в «Сочи»Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», но оказался в «Сочи»Чемпион мира по футболу перешёл в клуб-аутсайдер РПЛГлавноеОпределились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСтала известна реакция Овечкина на переход Ковальчука в «Вашингтон»Марадона поддержит «Наполи» в матче с «Барселоной»Нападающий киевского «Динамо» серьезно наказан за употребление допингаОрлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»Газета.RuНовичок «Сочи» Рами: был второй вариант из РоссииSports.ru9Sports.ruГазета.RuСпорт день за днемНовая КубаньRT на русскомSoccernews.ruODDS.ruФутбол РоссииSportbox.RUНовичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Новичок «Сочи» Рами: был еще один вариант в РоссииРИА Новости 06:02Рами рассказал о причинах перехода в «Сочи»ProstoProSport 06:00Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из РоссииГазета.Ru 06:47рекламаЕщё по теме«Сочи» объявил о переходе чемпиона мираРами на русском поприветствовал болельщиков «Сочи»«Я счастлив». Адиль Рами прокомментировал переход в «Сочи»Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», но оказался в «Сочи»Чемпион мира по футболу перешёл в клуб-аутсайдер РПЛГлавноеОпределились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСтала известна реакция Овечкина на переход Ковальчука в «Вашингтон»Марадона поддержит «Наполи» в матче с «Барселоной»Нападающий киевского «Динамо» серьезно наказан за употребление допингаОрлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от «Спартака»Новости