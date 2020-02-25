НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Сочи» объявил о переходе действующего чемпиона мира по футболуЧемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»«Я счастлив». Адиль Рами прокомментировал переход в «Сочи»Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», но оказался в «Сочи»Неблагодарное дело. Прогнозируем ход весенней части чемпионата РПЛГлавноеОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой«Ливерпуль» выстрадал победу над «Вест Хэмом»Редькин о Логинове на ЧМ: Надо было иностранцев мордой окунутьГазета.RuНовичок «Сочи» Рами: был второй вариант из РоссииSports.ru7Sports.ruГазета.RuНовая КубаньSoccernews.ruODDS.ruФутбол РоссииSportbox.RUНовичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из РоссииГазета.Ru 06:47Рами: чувствовал внутри, что «Сочи» – это судьбаMetaratings 06:45Новичок «Сочи» Рами: был еще один вариант в РоссииРИА Новости 06:02рекламаЕщё по теме«Сочи» объявил о переходе действующего чемпиона мира по футболуЧемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»«Я счастлив». Адиль Рами прокомментировал переход в «Сочи»Рами хотел перейти в «Спартак» или «Зенит», но оказался в «Сочи»Неблагодарное дело. Прогнозируем ход весенней части чемпионата РПЛГлавноеОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой«Ливерпуль» выстрадал победу над «Вест Хэмом»Редькин о Логинове на ЧМ: Надо было иностранцев мордой окунутьНовости