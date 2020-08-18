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Газета.RuГазета.Ru
Новичок «Зенита» Ловрен назвал английский Дзюбы ужасным
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Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен рассказал об общении с нападающим Артемом Дзюбой.В источнике
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Подробнее о событии
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Ловрен: немного понимаю Дзюбу, но его английский ужасен

Metaratings 07:05
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Новичок «Зенита» Ловрен назвал английский Дзюбы ужасным

Газета.Ru 06:58
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Ловрен: английский Дзюбы ужасен

Футбол России 06:50
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