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Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:06
Новый игрок футбольного клуба «Зенит» хорватский защитник Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург.В источнике
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Ловрен прилетел в Петербург

Sports.ru 12:59
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Деян Ловрен сфотографировался с футболкой «Зенита» по прилёте в Петербург

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«Добро пожаловать!» Ловрен прилетел в Петербург

Спорт-Экспресс 12:58
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