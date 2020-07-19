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Новиков: «„Динамо“ победило очень сильного соперника, мы рады»
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата России.В источнике
Подробнее о событии
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Новиков - о победе над «Краснодаром»: приятно обыгрывать такие команды на выезде

Футбол России вчера в 16:41
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Новиков: «„Динамо“ победило очень сильного соперника, мы рады»

Sport24.ru вчера в 16:40 
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Кирилл Новиков: приятно обыгрывать на выезде команды такого уровня, как «Краснодар»

Чемпионат вчера в 16:13
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