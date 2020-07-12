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Новиков: «Игрок „Крыльев“ ругнулся в адрес родителей Плиева»
Евро-футбол.ру
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Игрок "Крыльев" спровоцировал его, он ругнулся в адрес родителей Заура. К сожалению, он не сдержался и получит дисквалификацию.В источнике
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Тренер «Динамо»: игрок «Крыльев» оскорбил родителей Плиева

РИА Новости 15:13
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Новиков: игрок «Крыльев» ругнулся в адрес родителей Плиева. Заур не сдержался, будет оштрафован

Футбол России 14:55
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Новиков – об удалении Плиева: игрок «Крыльев» ругнулся в адрес родителей Заурбека

Metaratings 14:35
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