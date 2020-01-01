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Новиков: Комличенко сегодня забил, это говорит о его уровне
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Сегодня «Динамо» нужен был большой нападающий, который может продавить. Комличенко — такой игрок, он сегодня забил, это говорит о его уровне.В источнике
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