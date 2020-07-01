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Новиков: Переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков дал краткий комментарий по итогам матча против "Сочи" (1:1).В источнике
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Новиков: «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми

Чемпионат 16:01
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Новиков: «„Динамо“ полностью переиграло „Сочи“. Не справились с другими людьми»

Sport24.ru 15:52 
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Новиков: мы полностью переиграли «Сочи», но не справились с другими людьми

Футбол России 15:33
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