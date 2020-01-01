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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Новиков: «Схема с четырьмя защитниками предпочтительнее в матче с „Рубином“»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».В источнике
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Новиков: «Схема с четырьмя защитниками предпочтительнее в матче с „Рубином“»

Евро-футбол.ру 09:31
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Кирилл Новиков: «Кто сказал, что «Динамо» играет в оборонительный футбол?»

Спорт-Экспресс 09:27
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