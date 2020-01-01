Новиков — о матче с «Сочи»: мы очень расстроены. Удаление сломало игру

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (1:1). В источнике