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Новиков извинился перед болельщиками «Динамо» за вылет из Лиги Европы
Футбол России
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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после поражения от тбилисского «Локомотива» (1:2).В источнике
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Новиков извинился перед болельщиками «Динамо» за вылет из Лиги Европы

Metaratings 15:18
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«Это моя ответственность и моя боль». Новиков выступил с заявлением после вылета «Динамо» из еврокубков

Футбол России 15:14
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Новиков рассказал о непростом разговоре с руководством «Динамо» после вылета из Лиги Европы

Спорт-Экспресс 15:14
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