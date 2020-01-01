НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Динамо» объявило о переходе из «Уфы» Даниила ФоминаНовиков призвал «Химки» спокойнее реагировать на победуНовиков назвал задачу «Динамо» в Лиге ЕвропыТренер «Динамо» порассуждал на тему «фарм-клубов» в РПЛГлавное20-летний россиянин повторил достижение Уэйна ГретцкиАлександр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболистуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаФорвард «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы»Спорт-ЭкспрессНовиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усиленииСпорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессSports.ruВ матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Новиков о составе «Динамо»: «Руководство готово идти на усиление»Sports.ru вчера в 23:57Кирилл Новиков уверен, что в «Динамо» дружный коллективСпорт-Экспресс вчера в 22:55Новиков рассказал о трансферных задачах «Динамо»Soccer.ru вчера в 19:08рекламаЕщё по теме«Динамо» объявило о переходе из «Уфы» Даниила ФоминаНовиков призвал «Химки» спокойнее реагировать на победуНовиков назвал задачу «Динамо» в Лиге ЕвропыТренер «Динамо» порассуждал на тему «фарм-клубов» в РПЛГлавное20-летний россиянин повторил достижение Уэйна ГретцкиАлександр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»Представители Гуги: «Спартак» сделал предложение по футболистуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаФорвард «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение от «Тампы»Новости