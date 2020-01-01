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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Спорт-Экспресс
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В матче первого тура Тинькофф РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с «Уралом». Игра состоится 10 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.В источнике
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